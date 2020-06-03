Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Количество задержанных полицейскими участников акций протеста и массовых беспорядков, перевалило за 9,8 тыс., сообщает 3 июня телеканал CNN.

Телеканал заявляет, что основывается на собственных статистических данных, согласно которым задержано 9839 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих городах США продолжаются массовые беспорядки, грабежи, погромы и акции протеста, начавшиеся после убийства полицейскими в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда.

В борьбе с беспорядками правоохранительным органам уже содействует национальная гвардия, а в более чем трёх десятках городов, включая Вашингтон и Нью-Йорк, объявлен комендантский час.

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