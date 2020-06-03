Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Ни слезоточивый газ, ни резиновые пули не применялись для разгона протестующих с площади Лафайет-сквер, сообщила 3 июня журналистам Кейли Макинэни, пресс-секретарь Белого дома.

Таким образом администратор прояснила ситуацию относительно акции протеста у Белого дома вечером 1 июня.

Напомним, в более ранних сообщениях из США фигурировали данные о применении слезоточивых веществ при разгоне протестующих у Белого дома 30 мая.

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