Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Во многих городах США власти начали демонтировать памятники и мемориалы деятелям Конфедерации — местные власти опасаются за их сохранность и бояться, что они спровоцируют еще большие протесты. Об этом сообщают американские СМИ.

Напомним, что в США, после того, как полиция в Миннесоте убила афроамериканца Джорджа Флойда, начались массовые акции протеста, перерастающие в погромы и мародерство.

Афроамериканцы проявляют агрессию по отношению к белым. Было несколько случаев осквернения памятников деятелям Конфедерации.

В Бирмингеме власти решили демонтировать памятник солдатам и матросам Конфедерации, чтобы «предотвратить новые беспорядки».

Теперь этому примеру стали следовать в других городах.