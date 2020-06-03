Вашингтон, 3 июня 2020, 22:07 — REGNUM Во многих городах США власти начали демонтировать памятники и мемориалы деятелям Конфедерации — местные власти опасаются за их сохранность и бояться, что они спровоцируют еще большие протесты. Об этом сообщают американские СМИ.
Напомним, что в США, после того, как полиция в Миннесоте убила афроамериканца Джорджа Флойда, начались массовые акции протеста, перерастающие в погромы и мародерство.
Афроамериканцы проявляют агрессию по отношению к белым. Было несколько случаев осквернения памятников деятелям Конфедерации.
В Бирмингеме власти решили демонтировать памятник солдатам и матросам Конфедерации, чтобы «предотвратить новые беспорядки».
Теперь этому примеру стали следовать в других городах.