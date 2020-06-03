Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Миллиардер и бывший гендиректор корпорации Microsoft Стив Балмер на фоне беспорядков в США обвинил бизнесменов страны в расовой дискриминации. Об этом 3 июня он заявил в эфире телепередачи «Squawk Box» на CNBC.

Балмер отметил, что вопрос расовой дискриминации, вылившийся в протесты и беспорядки в США, должен стать вопросом первостепенной важности для «белых лидеров». Миллиардер отметил проблему социально-экономического неравенства и проблему с получением образования для чернокожих американцев в США.

Балмер пояснил, что у государственных и у частных компаний есть «чёткие обязанности» по предоставлению широких экономических возможностей для разных слоёв населения. Бизнесу, по мнению Балмера, нужно учиться уходить от предвзятости, основой которой могут быть расовые предрассудки, и убедиться в предоставлении возможностей для разных кандидатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о требовании репараций, которое выдвинул к властям США миллиардер Роберт Джонсон за многолетнее рабство и унижения, пережитые чернокожими жителями США,

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