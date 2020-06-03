Белвью, США, , 21:50 — REGNUM В сеть выложили новый тизер-трейлер, посвящённый будущему дополнению многопользовательской игры Destiny 2. Ролик был опубликован 3 июня на Twitter-странице проекта.

В публикации разработчики ещё раз подтвердили дату релиза новой главы, дополнение выйдет 9 июня 2020 года. Новый ролик показал геймерам Дрифтера, который, направляется к Европе на своём корабле, предположительно, для того, чтобы присоединиться к Эрис Морн.

https://twitter.com/DestinyTheGame/status/1268215255898841088

Первый тизер-трейлер дополнения к Destiny 2 разработчики опубликовали 1 июня 2020 года. В нём была показана Эрис Морн, передвигающаяся по заснеженной местности.

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