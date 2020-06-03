Москва, , 21:41 — REGNUM Коронавирус по состоянию на 3 июня выявлен у 1412 российских военнослужащих, что на 32 человека меньше, чем сообщалось днём ранее. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1412 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — сообщают в ведомстве.

Как уточняется, на сегодняшний день 720 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, ещё 23 — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту прохождения службы содержатся 238 человек, изолирован на дому 431 военнослужащий.

По информации оборонного ведомства, двое военнослужащих с коронавирусом в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии, ещё шестеро — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровело 133 военнослужащих, общая численность выздоровевших увеличилась до 4014 человек.