Анкара, , 21:27 — REGNUM В Турции за сутки выявлено 867 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем за последние дни. Об этом 3 июня сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, общее число выявленных инфицированных на территории страны возросло до 166 422 человек.

Министре также сообщил, что за день в больницах Турции скончались ещё 24 пациента с COVID-19. Общее число подтверждённых случаев летального исхода достигло 4609.

Излечились и были выписаны из больниц за весь период с начала эпидемии в стране 130 852 человека, 931 из которых — за последние сутки.

Напомним, днём ранее в Турции было выявлено 786 новых случаев заражения коронавирусом, 22 человека скончались.