Курган, , 20:39 — REGNUM В Кургане раскрыто убийство 42-летнего местного жителя. Об этом сообщает областное управление СКР.

Тело гражданина было найдено в комнате общежития на улице Бажова, 67, в которой он и проживал. Эксперты обнаружили на теле признаки удушения электрическим проводом.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены лица, с которыми убитый контактировал в последние дни жизни. По подозрению были задержаны два местных жителя, один из которых тоже жил в этом общежитии.

По данным следствия, они вместе с потерпевшим распивали в его комнате спиртное. Разгорелась ссора, в ходе которой и произошло убийство. Задержанным уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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