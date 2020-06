Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Студия Naughty Dog выпустила на телевидение расширенную версию тизер-трейлера предстоящей игры The Last of Us: Part II. Ролик в итоге был опубликован 3 июня на YouTube-канале PlayStation.

В видео показано, с чем придётся столкнуться главной героине и геймерам, которые будут управлять её действиями. Длительность ролика составляет 29 секунд.

Релиз The Last of Us Part II на консоли PlayStation 4 состоится 19 июня 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило: сценаристка Хэлли Гросс заявила, что в игре «не будет героев и злодеев».

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: в новом трейлере The Last of Us Элли поёт песню True Faith