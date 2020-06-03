Челябинск, , 20:12 — REGNUM Женщина пошла на операцию по ушиванию желудка и сбросила 35 кг, чтобы сделать операцию по протезированию коленей в городе Челябинске. Об этом 3 июня сообщает «31 канал Челябинск».

Жительница города Озёрска испытывала сильные боли в коленях и обратилась с этой проблемой к врачам-хирургам. Выяснилось, что из-за лишнего веса у женщины произошло изнашивание коленных суставов и нужно было сделать эндопротезирование.

Однако врач пояснил, что перед протезированием нужно сбросить вес, иначе после операции может возникнуть осложнение в виде асептической нестабильности сустава. Сам протез изнашивается быстрее, но это не принципиальная проблема, так как при лишнем весе возникает проблема с костью, контактирующей с протезом.

Женщина пыталась сбросить вес, но диеты не помогали, и тогда врачи предложили сделать операцию по резекции желудка. После операции женщина за год сбросила 35 кг и уже после этого ей сделали эндопротезирование коленного сустава. На следующий день после операции пациентка смогла ходить без помощи костылей.

Как рассказал журналистам заведующий отделением эндоскопической и абдоминальной хирургии Челябинской областной клинической больницы Антон Ефремов, подобные хирургические операции, кардинально меняющих образ жизни пациента, в медучреждении уже поставлены на поток, причём проводятся они по полису обязательного медстрахования.

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