Рим, , 19:59 — REGNUM В Италии наблюдается устойчивое снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил на пресс-конференции 3 июля премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«Тенденция к замедлению прироста новых случаев заражения наблюдается во всех регионах Италии — от Ломбардии до Сицилии», — сказал он.

По его словам, по прошествии месяца после снятия первых ограничений эти данные указывают на то, что «принятая в стране система контроля и постепенной отмены мер работает».

«Это вселяет в нас уверенность и при принятии дальнейших решений в ближайшие недели», — отметил Конте.

Согласно последним официальным данным, в Италии зафиксировано более 233 тысяч случаев заражения коронавирусом, 33,6 тысячи больных COVID-19 скончались, свыше 160 тысяч пациентов излечились и были выписаны из больниц.