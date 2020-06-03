Рим, , 19:58 — REGNUM Мэр Рима Вирджиния Раджи в среду, 3 июня, приняла участие в церемонии открытия нового сервиса по аренде электросамокатов.

Активно поддерживающая развитие таких видов транспорта градоначальница отметила, что появление нескольких тысяч новых самокатов поможет сделать Рим еще «зеленее».

Ранее в римской мэрии также отмечали, что развитие такого транспорта важно и в контексте борьбы с эпидемией — ведь поездка на самокате, в отличие от автобуса или метро, позволяет сохранять санитарную дистанцию.