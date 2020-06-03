Душанбе, , 19:30 — REGNUM В Таджикистане за последние сутки коронавирус выявлен у 91 человека. Всего коронавирус в стране обнаружен у 4 191 человека. Такие данные по состоянию на вечер 3 июня приводит единый портал по вопросам коронавируса в Таджикистане.

Отмечается, что впервые за прошедшую неделю — с 26 мая — сегодня с диагностированным COVID-19 скончался один человек, что увеличивает количество погибших с начала распространения инфекции по территории Таджикистана до 48 человек.

В целом от коронавируса на сегодня излечились 2 347 человек: плюс 130 человек за последние сутки.

Таким образом больше половины заразившихся коронавирусной инфекцией в стране — 56% — выздоровели и находятся дома.

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