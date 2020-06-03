Рим, , 19:10 — REGNUM

По данным на вечер среды, 3 июня, в Италии умерли 33 601 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 71 (днём ранее — на 55), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 160 938 человек, за день этот показатель увеличился на 846 (днем ранее — на 1737).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 321 (днем ранее — на 318). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 233 836. В настоящее время заражены 39 297 человек — на 596 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.