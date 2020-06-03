Красногорск, , 19:08 — REGNUM В Московской области в течение следующей недели дополнительно откроют 1 тыс. дежурных групп в детских садах. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает РИАМО.

До недавнего времени в детских садах Подмосковья работало порядка 1,3−1,5 тыс. дежурных групп. В ближайшее время откроют еще одну тысячу, отметил губернатор.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области поэтапно снимают ограничения, введенные для профилактики распространения SARS-CoV-2.