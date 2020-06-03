Нью-Йорк, США, , 19:00 — REGNUM Немецкая овчарка стала первой собакой, у которой было выявлено заражение коронавирусной инфекцией в США. Об этом 3 июня сообщила в своём заявлении лаборатория национальных ветеринарных служб (NVSL) при министерстве сельского хозяйства.

Собака с заражением коронавирусом была обнаружена в штате Нью-Йорк. Сначала у собаки были выявлены симптомы респираторного заболевания, она была доставлена на обследование в частную клинику.

В клинике у овчарки взяли анализы, в том числе на коронавирусную инфекцию нового типа. Результаты анализа подтвердили наличие инфекции, затем пришло подтверждение и из NVSL, куда были переданы дополнительные образцы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о симптомах COVID-19 у домашних животных. К коронавирусной инфекции нового типа оказались восприимчивы кошки. собаки и хорьки. При этом отсутствует доказательства возможности заражения человека коронавирусом SARS-CoV-2 от домашних питомцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы симптомы COVID-19 у домашних животных