Лондон, , 18:44 — REGNUM Число умерших от COVID-19 в Британии увеличилось за сутки ещё на 359 человек, сообщает 3 июня минздрав страны.

С учётом новых жертв общее число умерших выросло в Британии до 39 728 человек.

Отмечено, что днём ранее число умерших составило 324 человека.

При этом количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось за сутки на 1871, дойдя до отметки 279 856.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала в мире более 6,1 млн случаев заражения коронавирусом, а также свыше 376 тыс. летальных случаев.

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