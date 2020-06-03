Салехард, , 18:43 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Все выявленные случаи приходятся на населённые пункты Новый Уренгой и Губкинский.

За весь период пандемии в ЯНАО на 3 июня подтверждено 2 479 случаев SARS-CoV-2. Из них выздоровели 1221 человек, 11 скончались.

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