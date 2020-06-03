Красногорск, 3 июня 2020, 18:41 — REGNUM В Одинцовском городском округе Московской области завершили строительство подводящего газопровода между селом Жаворонки и деревней Малые Вяземы. Об этом сообщает пресс-служба АО «Мособлгаз».
Газопровод обеспечит теплом многоэтажную застройку. «Мособлгаз» завершил строительство подводящего газопровода ЖК «Высокие жаворонки». На данный момент осуществлена врезка газопровода в сеть газораспределения, произведён пуск газа в котельную, заявил генеральный директор предприятия Игорь Баранов.