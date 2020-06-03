Екатеринбург, , 18:39 — REGNUM В Свердловской области стали выявлять больше случаев COVID-19 благодаря увеличению числа тестирований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По словам вице-губернатора Павла Крекова, в регионе сейчас проводят 192 теста на 100 000 жителей.

«В Свердловской области растет не заболеваемость, а выявление заболевших. Это все-таки достижение, а не недостаток», — считает чиновник.

Вице-губернатор уверен: чем быстрее будет выявлены новые случаи, тем больше случаев удастся предотвратить в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Свердловской области сообщили о 357 новых случаях выявления коронавируса. Всего в регионе подтверждено 6381 случаев.

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