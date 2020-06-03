Самара, , 18:38 — REGNUM 13 детских лагерей будет открыто летом текущего года в Самаре. Об этом сообщила руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева в ходе выездного мероприятия по проверке готовности детских летних учреждений к приему несовершеннолетних, 3 июня передает пресс-служба городской администрации.

По ее словам, в этих учреждениях уже набрали сотрудников и провели обучение вожатых. Для создания комфортных условий детям во время отдыха за два года из бюджета области было выделено свыше 10 млн. рублей, а из городского бюджета — около 16 млн рублей.

Ольга Слесарева отметила, что из-за пандемии коронавируса открытие самарских детских летних учреждений откладывается, несмотря на то, что они все готовы к приему ребятишек.

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