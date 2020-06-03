Кострома, , 18:00 — REGNUM Костромские коммунисты создали «Музей мусора и разбитых дорог» — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Активисты партии сфотографировались со стихийными свалками и дорожными ямами в надежде привлечь внимание власти и горожан к проблемам областного центра.

«Музей разбитых дорог и мусорной реформы недавно открылся на улицах и во дворах Давыдовского района Костромы. Среди «экспонатов» — стихийные свалки, огромные ямы, разбитые тротуары. Каждым из них было присвоено свое название. Например, примечательны такие «арт-инсталяции», как «Остатки тротуара исчезнувшей цивилизации» или архитектурный комплекс «Дорога мечты!», — рассказали в региональном отделении КПРФ.

Отметим, что тема плачевного состояния костромских дорог не нова. До этого их ругали не только жители региона, но и, например, известные шоумены Максим Галкин, Иван Ургант и Евгений Петросян. Действительно, 80% дорог в регионе «не отвечают нормативным требованиям».

Всего в 2020 году регион планирует отремонтировать 260 км региональных и муниципальных дорог и 100 километров федеральных трасс в границах области. Для сравнения, на «карту убитых дорог» ОНФ нанесено 178 проблемных участков — 150 километров трасс. Больше всего жалоб на состояние дорог в Костроме, Шарье и Макарьевском районе области. Проблемы есть и в муниципалитетах — нарекания вызывают дороги в Буе, Мантурово, Солигаличе и ряде других городов области.

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