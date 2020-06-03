Баку, , 17:52 — REGNUM Военнослужащие Национальной армии Азербайджана во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Азербайджан пришлёт 75 военнослужащих для участия в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня примут участие в военном параде в Москве, сообщает 3 июня пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Минобороны Азербайджана отмечает, что их парадный расчёт пройдёт по Красной площади с оружием собственного производства.

Кроме того, для участия в торжествах в Москву приедет делегация во главе с министром обороны Азербайджанской республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы в 2020 году будет проведён 24 июня.

Напомним, в этот же день в Москве в 1945 году состоялся первый военный парад в честь победы СССР в Великой Отечественной войне.

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