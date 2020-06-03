Рязань, , 17:50 — REGNUM Ярмарки, в том числе выходного дня, возобновляют работу в Рязанской области при соблюдении санитарных правил. Соответствующее постановление подписал губернатор Николай Любимов, сообщили 3 июня в пресс-службе правительства региона.

Торговлю разрешена с 3 июня при выполнении ряда условий, которые диктует эпидемиологическая ситуация. В частности, торговые места должны быть оборудованы на расстоянии четырёх метров друг от друга, продавцов на точке должно быть двое (для отпуска товаров и проведения расчётов) и они обязаны надевать защитные маски и перчатки. Поток покупателей следует направлять в одну сторону и дезинфицировать территории ярмарок.

В регионе на 3 июня зарегистрировано 3728 случаев заражения коронавирусной инфекцией.