Москва, , 17:33 — REGNUM Инновационный центр «Сколково» стал самым быстрорастущим технопарком в России и это главный итог его работы. Об этом 3 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета фонда «Сколково», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медведев напомнил, что в 2020 году «Сколково» отметит свой 10-летний юбилей. За прошедший период инновационный центр добился успехов.

«Прошли эти 10 лет довольно быстро. Были и сложности и возникали реальные проблемы, но за это время наш технологический комплекс стал полноценным городом, где удобно жить и работать. Каждый год появляются новые офисные здания, учебные центры, жилые кварталы, лаборатории. Здесь построен самый большой в Европе технопарк. На сегодняшний день Сколково — самый быстрорастущий инновационный центр России и это главный итог нашей работы за 10 лет», — сказал Медведев.

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