Курск, , 17:27 — REGNUM Назначен новый главный врач Курского областного клинического онкологического диспансера. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, им стал Углеша Станоевич.

В 2004 году он окончил аспирантуру Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова на кафедре общей хирургии, в 2011 году прошёл профессиональную переподготовку по специальности «Онкология», а с 2007 по 2020 годы проделал профессиональный путь от младшего до ведущего научного сотрудника ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России.

Прошлый главврач онкодиспансера Игорь Киселев ушел в отставку после 20 лет работы на этой должности. Предположительно, он возглавит одну из кафедр Курского государственного медицинского университета.