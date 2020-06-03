Луганск, , 17:26 — REGNUM Военный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет проведён в Луганске 24 июня 2020 года, сообщил 3 июня глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

В опубликованном заявлении главы ЛНР подчёркивается, что парад Победы будет проведён одновременно с такими же праздничными мероприятиями, запланированными в Российской Федерации.

«Сегодня в условиях хрупкого мира мы намерены сосредоточиться на подготовке и проведении важнейшего для нас события — парада Победы, который пройдет на территории нашей республики в один день с Российской Федерацией — 24 июня», — указано в заявлении главы ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Луганской Народной Республики из-за эпидемии коронавируса приняли решение отложить традиционный военный парад 9 мая.

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