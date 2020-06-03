Махачкала, , 17:53 — REGNUM Рэп-исполнитель Иван Алексеев, более известный как Noize MC, перечислил деньги за свою новую песню на помощь больницам Дагестана. На эти средства закуплены респираторы, защитные костюмы и очки, перчатки, а также защитные экраны.

«Я выпускаю новую песню, она называется «Давай сбежим». Моя звукозаписывающая компания выплатила мне за нее крупный аванс, и я перечислил все эти деньги фонду помощи медикам «Вблагодарность» для поддержки больниц Дагестана — наиболее сильно пострадавшего от коронавируса региона нашей страны», — написал Алексеев в соцсетях.

Любопытно, что на своих страницах в Instagram и «ВКонтакте» музыкант разместил этот же текст на аварском языке — языке самого многочисленного народа Дагестана.

Средства индивидуальной защиты уже направлены 12 медучреждениям Махачкалы и районов республики.

Читайте также: В Дагестан прибыл борт из ОАЭ со средствами защиты и тестами на COVID-19