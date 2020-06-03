Екатеринбург, , 17:20 — REGNUM Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о возможном разливе нефти в лесу Алапаевского района (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее журналисты сообщали, что инцидент произошёл в лесу рядом с селом Мелкозёрово. Вместе с работниками надзорного ведомства в проверке примут участие представители свердловского минприроды.

«Специалистами будут отобраны пробы почвы, проведено исследование для установления причины разлива нефтепродуктов», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство установит, какой ущерб был нанесён окружающей среде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разлив топлива произошёл в Норильске. Инцидент признан ЧС федерального характера.

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