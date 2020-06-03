Сан-Хосе, США, , 17:09 — REGNUM Сервис видеоконференций Zoom, набравший популярность на фоне пандемии коронавируса, введёт сквозное шифрование для пользователей платных аккаунтов. Об этом сообщил глава компании Эрик Юань, передаёт Bloomberg.

Отмечается, что сквозное шифрование не позволяет третьему лицу получить доступ к переписке пользователя, однако в компании хотели бы оставить такую возможность для правоохранительных органов.

«Мы не планируем предоставлять данную функцию бесплатным пользователям. Мы хотим сотрудничать с ФБР и местными правоохранительными службами в ситуациях, когда Zoom используется кем-то для плохих целей», — сказал Юань.

Как отмечают специалисты по кибербезопасности, распространители спама, пранкеры и пользователи, нарушающие законодательство, как правило, используют бесплатные аккаунты для этих целей.