Рязань, , 17:10 — REGNUM Полицейские приостановили деятельность предприятия по производству круп в городе Ряжск Рязанской области. Руководителя завода подозревают в незаконном предпринимательстве, сообщили 3 июня в пресс-службе регионального УМВД.

На территории предприятия проверяющие органы обнаружили цех, отнесённый к категории взрывопожароопасного объекта 3 класса опасности. На его эксплуатацию не была оформлена соответствующая лицензия, а значит, производство круп осуществлялось с нарушением закона. По предварительным данным, за период с начала 2016 года 47-летний руководитель завода получил незаконный доход в размере 13,256 млн рублей.

В отношении владельца предприятия возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы проверки полицейские направили в региональное представительство Ростехнадзора.