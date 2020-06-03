Крымский район, Краснодарский край, , 17:04 — REGNUM Сейсмическая активность наблюдается на территории Краснодарского края 3 июня, об этом сообщается в Instagram администрации Крымского района.

«По поступившей информации от диспетчера Анапской сейсмостанции на территории Крымскогр района наблюдается сейсмическая активность, так 3 июня в 11.30 наблюдались толчки 2 — 2,5 балла», — говорится в сообщении.⠀

«Находясь на улице, лучше обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции. Не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями», — предостерегают жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки в Краснодарском крае фиксировали 1 июня около 17:00 — также в Крымском районе.⠀