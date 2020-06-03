Москва, , 17:03 — REGNUM Интернет-сервис поиска попутчиков BlaBlaCar возобновляет работу в России после длившейся два месяца паузы, обусловленной пандемией коронавируса, сообщает 3 июня «Коммерсант».

Отмечается, что сервис будет предоставлять свои услуги в полном соответствии с рекомендациями Минздрава РФ (карантин и самоизоляция при симптомах ОРВИ, маски и перчатки в поездке, отказ от рукопожатий).

Кроме того, BlaBlaCar ограничивает число мест с пяти до четырех для машины любого габарита, вводит в оборот опцию «только один сзади», когда водитель сможет предоставить попутчику единственное место в салоне своего автомобиля.

Напомним, в конце марта 2020 года по просьбе властей Москвы сервис BlaBlaCar объявил о паузе в работе из-за пандемии коронавируса.

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