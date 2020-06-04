Хельсинки, , 09:14 — REGNUM В министерстве социального обеспечения и здравоохранения Финляндии заявили, что защита лица не является действенной мерой и не сдерживает распространение коронавирусной инфекции. Свои выводы чиновники основывали на результатах проведенных исследований. Об этом 3 июня сообщила финская газета Svenska Yle.

В общей сложности пять исследований, на которых был основан доклад представителей ведомства, проверили эффективность ношения хирургических средства защиты лица. В результате выяснилось, что проведенные замеры не смогли подтвердить, что защита лица может уменьшить распространение коронавируса. Данное заключение специалистов было передано к сведению правительству Финляндии.

Напомним, что Финляндия, как и другие ее соседи по Скандинавскому полуострову, выделяются на общем фоне европейских стран, поскольку их власти не обязывали граждан повсеместно носить защитные лицевые маски, респираторы или прозрачные очки. Тем не менее, журналисты Svenska Yle подчеркивают, что в Финляндии оставляется право за правлением компаний требовать от своих сотрудников ношение масок при работе с клиентами.