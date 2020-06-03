Москва, , 16:51 — REGNUM Гагаринский суд Москвы отказал в принятии трех исковых заявлений о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, сообщили 3 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Ранее 3 июня сообщалось, что суд зарегистрировал иски к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия»), АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»).

Суть претензий сенатора, а также его исковые требования пока не известны.

В конце мая журнал Forbes опубликовал материал о «спрятанных наследниках» российских миллиардеров, где речь шла в том числе о сыне Керимова, который, по данным издания, владеет семейными активами, а также двух дочерях.