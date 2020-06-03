Брянск, , 16:52 — REGNUM Меру пресечения, связанную с изоляцией от общества, просят применить к опекуну истощённой девочки, которую обнаружили с обмороженными ногами накануне в Брянске, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета 3 июня. Следователи ходатайствуют также об ограничении прав должностного лица органа опеки и попечительства.

Продолжается расследование уголовного дела по факту причинения семилетней девочке «физических страданий, ненадлежащего исполнения обязанностей по её воспитанию, а также ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе». Уже задержана и допрошена приёмная мать ребёнка. Следователи также опросили родных и близких подозреваемой, представителей органов государственной власти, ответственных за работу с несовершеннолетними. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанной на период расследования меры пресечения, связанной с её изоляцией от общества. Кроме того, орган предварительного следствия изберёт меру пресечения и ответственному должностному лицу органа опеки и попечительства.

Как сообщало ИА REGNUM, девочку нашёл сосед опекунов и вызвал полицию. Ребёнка изъяли из приёмной семьи и госпитализировали в областную детскую больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянские чиновники ответят за девочку с обмороженными ногами