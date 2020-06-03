Оренбург, , 16:47 — REGNUM В администрации Оренбурга прошли обыски. Оперативно-следственные мероприятия следователи проводили в рамках уголовного дела, сообщают СМИ со ссылкой на СУ СКР по региону.

Ранее ведомство возбудило уголовное дело по факту должностного преступления. В рамках этого уголовного производства и прошли обыски в мэрии.

Изъята определенная документация для изучения. Силовики не уточняют в каком муниципальном управлении прошли обыски, а также не говорят о каком должностном преступлении идёт речь.

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