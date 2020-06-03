Челябинск, , 16:44 — REGNUM В Челябинске сторона обвинения определилась с желаемым наказанием бывшего омбудсмена Южного Урала Алексея Севастьянова. Прения по делу завершились, пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, прокурор требует приговорить Севастьянова к трём с половиной годам колонии. Также с него просят взыскать штраф в сумме 800 тысяч рублей.

11 июня Севастьянов будет выступать с последним словом. Как сообщало РЕ, ему вменяют покушение на мошенничество. Следователи полагают, что он пытался похитить три миллиона рублей гранта.