Стокгольм, , 08:42 — REGNUM Журналисты шведской газеты Expressen обнаружили, что Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся cоставлена с серьезными нарушениями. В издании заявили, что рейтинг был составлен с ошибками, и поэтому его результаты в отношении шведской системы образования являются завышенными. Об этом 3 июня сообщила шведская газета Expressen.

Ранее журналисты Expressen обнаружили, что большое количество студентов, родившихся за границей, были неправильно удалены из выборки Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся в нарушение официальных правил. Поскольку ученики, родившиеся за границей, обычно показывают значительно худшие результаты, чем в среднем, это означает, что результаты в Швеции должны были быть значительно хуже.

«Кажется, есть серьезные ошибки в методах, которые систематически улучшают среднее значение. Государственное управление среднего образования Швеции использовало это завышенное среднее значение, чтобы дать слишком позитивную картину того, как развивалась система шведского школьного образования», — заявил директор Научно-исследовательского института промышленности и экономики Магнус Хенрексон.