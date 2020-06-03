Обнинск, Калужская область, , 18:28 — REGNUM Житель калужского Обнинска военнослужащий Игорь Штефан в рамках общероссийского проекта «Моё детство — война» занял первое место в конкурсе энциклопедических статей в Википедии, сообщили 3 июня корреспонденту ИА REGNUM в межрегиональной организации молодёжной общественной организации «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи».

Фото проекта «Дети войны» Glory-gallery.ru/

Обнинчанин написал 330, отредактировал и дополнил 261 статью о детях войны на страницах Википедии.

«Было сложно, но интересно, соревновательный дух участников заставлял, превозмогая трудности, двигаться вперёд и стараться писать как можно больше, и при этом чтобы качество статей за счёт их количества не снижалось», — сказал Игорь Штефан.

В период с 15 февраля по 15 апреля 2020 года с помощью участников конкурса в медиапространстве появились более 1500 и дополнено более 500 биографических статей, посвященных детям войны. Цель проекта «Моё детство — война» — сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в воспоминаниях очевидцев — людей, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы.

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