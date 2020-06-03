Махачкала, , 17:59 — REGNUM Принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ смогут почти 1,7 млн жителей Дагестана. На участках для голосования будут работать более 12 тыс. членов участковых избирательных комиссий, сообщил председатель избиркома республики Магомед Дибиров.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин на совещании и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой провести голосование 1 июля. Позже глава государства подписал соответствующий указ.

«В мероприятиях по подготовке [к голосованию] задействованы избирком Республики Дагестана, 54 территориальные и 1915 участковых избирательных комиссий. На участках для голосования будут работать 12 255 членов участковых избирательных комиссий», — цитирует Дибирова пресс-служба главы и правительства региона.

По его словам, принять участие в голосовании могут все зарегистрированные до 1 января 2020 года избиратели Дагестана, а это 1 млн 697 тыс. 825 человек.

Голосование будет проводиться досрочно в течение шести дней до дня голосования, непосредственно в день голосования как на участках, так и вне помещений для голосования. На ряде избирательных участков, которые образованы в труднодоступных и отдаленных местностях республики, оно пройдет досрочно, за 15 дней до дня голосования.