Уфа, , 17:24 — REGNUM Новый инфекционный центр под Уфой принял первых пациентов с коронавирусом. Об этом 3 июня сообщает ИА «Башинформ».

По информации издания, в медицинское учреждение доставили двух больных (молодого и пожилого мужчин), у которых подтвердили диагноз COVID-19. Они находятся в состоянии средней тяжести.

По словам заместителя главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Ильдуса Заитова, ранее больные получали лечение в инфекционной больнице.

Ильдус Заитов отметил, что инфекционный центр уникален тем, что каждое подразделение может работать самостоятельно и изолированно. Поэтому в нем исключена вероятность распространения инфекции между отделениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что одноэтажный инфекционный центр в Уфимском районе построен за 55 дней. В нем оборудовано сто палат для пациентов с COVID-19. Он может принять до 470 пациентов.

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