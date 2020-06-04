Стокгольм, , 08:45 — REGNUM Во время общения с журналистами Sveriges Radio государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что он видит потенциал для улучшения проделанной работы властей по купированию последствий пандемии коронавирусной инфекции. Однако его комментарий нашел полное непонимание в правительстве Швеции, так как министр социального обеспечения и здравоохранения Лена Халленгрен считает, что Тегнелл не представил никаких предложений по возможным мерам со своей стороны. Об этом 3 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

В своем интервью Тегнелл заявил:

«Если мы столкнемся с этой же болезнью, имея в виду, что мы знаем о ней сегодня, то я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир».

Ни для кого не секрет, что стратегия Швеции по сокращению распространения коронавируса не включает введение карантина или комендантского часа, и граждане в значительной степени могут свободно перемещаться по стране. Некоторые ставят под сомнение эту линию властей, не в последнюю очередь в отношении относительно высокого уровня смертности Швеции с точки зрения количества скончавшихся.

В свою очередь, министр социального обеспечения и здравоохранения Швеции Лена Халленгрен считает, что в своих заявлениях Тегнелл не представил своих предложений. Напомним, что, будучи государственным эпидемиологом Швеции, при осуществлении своих обязанностей Андерс Тегнелл руководствовался общими рекомендациями Агентства общественного здравоохранения Швеции, которому он подотчетен.

«Он до сих пор не может дать точного ответа, какие бы меры могли быть предприняты. Я думаю, что этот вопрос остается открытым. Сложно сказать, что можно было еще сделать», — прокомментировала слова Тегнелла министр Халленгрен.