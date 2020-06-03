Липецк, , 16:06 — REGNUM В Липецкой области зарегистрирована восьмая смерть пациента с подтверждённым коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

У 67-летнего мужчины, проживавшего в Липецке, была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больного.

Лечение осложнялось наличием у мужчины патологии сердечно-сосудистой системы, из-за которой внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности мужчина скончался.

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