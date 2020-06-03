Москва, , 16:06 — REGNUM Проявления коронавирусной инфекции у пациентов пожилого возраста могут не соответствовать тяжести заболевания и прогнозам. Об этом говорится в седьмой версии Временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

«У пациентов старческого возраста может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки», — отмечено в документе.

У пожилых людей на фоне заражения коронавирусом могут наблюдаться помрачение сознания — делирий, бред, тахикардия, снижение артериального давления. Возможны падения, функциональное снижение и конъюнктивит.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилые люди считаются группой риска по коронавирусной инфекции. Среди них выше доля тех, кто не может справиться с заболеванием и погибает.

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