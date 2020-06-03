Ставрополь, , 17:55 — REGNUM Сильные дожди с градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду прогнозируются на Ставрополье 4 и 5 июня. В регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«По данным ставропольского Гидрометцентра, 4 и 5 июня местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20−23 м/с», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в эти дни на территории региона существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня. Они могут быть связаны с подтоплением низинных местностей, повреждением опор линий связи и электропередач, кровли и остекления зданий, увеличением количества ДТП и другими обстоятельствами.