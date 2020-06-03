Москва, , 15:55 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 способен вызывать болезнь не только у человека, но и у домашних животных. Об этом заявили в Россельхознадзоре. Так, в числе восприимчивых к вирусу видов животных оказались не только собаки и кошки, но также норки и хорьки.

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«Конечно, данный список […] не является полным и завершенным и в ближайшее время возможно выявление инфекции у новых видов, особенно в свете массовости заболевания людей, заноса вируса в новые экосистемы и неизбежного контакта с животными», — подчеркнули специалисты ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».

При этом в материале отмечается, что собаки как правило переносят COVID-19 бессимптомно, при этом у кошек проявляются признаки острой респираторной инфекции.

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«В частности, у животного фиксировали повышенную температуру, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз. У отдельных животных наблюдались признаки острой кишечной инфекции, сопровождавшейся рвотой и диареей», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Специалисты также отметили, что на сегодняшний день пока отсутствуют доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что домашние животные не способны заразить человека SARS-CoV-2, потому что у них «свои коронавирусы». При этом, по его словам, кошка способна заразится SARS-CoV-2 от человека, но такая вероятность очень мала — «в какой-то тысячной доле процента».

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