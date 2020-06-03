Москва, 3 июня 2020, 15:55 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 способен вызывать болезнь не только у человека, но и у домашних животных. Об этом заявили в Россельхознадзоре. Так, в числе восприимчивых к вирусу видов животных оказались не только собаки и кошки, но также норки и хорьки.
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При этом в материале отмечается, что собаки как правило переносят COVID-19 бессимптомно, при этом у кошек проявляются признаки острой респираторной инфекции.
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Специалисты также отметили, что на сегодняшний день пока отсутствуют доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что домашние животные не способны заразить человека SARS-CoV-2, потому что у них «свои коронавирусы». При этом, по его словам, кошка способна заразится SARS-CoV-2 от человека, но такая вероятность очень мала — «в какой-то тысячной доле процента».
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