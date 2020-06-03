Лос-Анджелес, США, , 15:53 — REGNUM Riot Games пообещала устранить ошибку, из-за которой участники бета-тестирования Valorant потеряли свои Valorant Points (игровая валюта). Об этом сообщалось 2 июня на странице компании в Twitter.

https://twitter.com/PlayVALORANT/status/1267857438767603712

Разработчики заявили, что они знают об ошибке и пытаются найти способ исправить её. Многие геймеры также отмечают, что из-за этого бага они не могут получить доступ к наградам «боевого пропуска».

Напомним, Valorant — это тактический многопользовательский шутер, разработанный компанией Riot Games (авторы League of Legends). Его официальный релиз состоялся 2 июня 2020 года.

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