Тирасполь, , 15:55 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Приднестровье за прошедшие сутки выросло на 11 и стало составлять 1004. Об этом 3 июня сообщает оперативный штаб республики по борьбе с COVID-19.

«В лаборатории Тирасполя и Кишинева второго июня было отправлено 384 пробы. Из числа исследованных проб — 11 положительных», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 составило 1 004.

При этом суммарное число летальных исходов за минувшие сутки в республике не изменилось и по-прежнему составляет 39 случаев. При этом 580 пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о полной отмене на территории Болгарии режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧС) и связанных с ним мер с 15 июня текущего года приняли власти страны.

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