Ташкент, , 15:51 — REGNUM Общее число пациентов в Узбекистане, вылечившихся от COVID-19, достигло 3014, сообщили 3 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Общее число обнаруженных случаев заражения коронавирусом составило 3815. Таким образом, в республике выздоровели 79% всех пациентов с инфекцией, скончались 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 80% всех пациентов с коронавирусом в Узбекистане переносят заболеванием в легкой форме, 15% — переносят заболевание в умеренно тяжелой форме.

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